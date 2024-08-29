Двум паралимпийцам не дали визы в Париж из-за рождения в Крыму — реакция

«Вот такой подлый шаг с их стороны. Конечно, это политические моменты. И плохо, что все это добралось до спорта. И еще хуже, что это доходит до спорта паралимпийского, где люди с ограниченными возможностями стремятся к высоким достижениям. А тут получается так, что политика одерживает верх, а не спортивные результаты. Это, конечно, ужасно», — прокомментировал Граничка.