3 сентября вход в Нацмузей РТ и его филиалы будет бесплатным

Во вторник, 3 сентября, жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы.
В этот день свободным будет вход по следующим адресам:
ул. Кремлевская, 2 (Национальный музей Республики Татарстан);
ул. Горького, 10 (музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина);
ул. Горького 25/28 (музей Е. А. Боратынского);
ул. Ульянова-Ленина, 58 (Дом-музей В. И. Ленина);
ул. Тукая, 74 (литературный музей Габдуллы Тукая);
Кремль, проезд Шейнкмана, 12 (музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.);
ул. Островского, 15 (музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала);
ул. Парижской коммуны, 35 (музей Каюма Насыри);
ул. Горького, 17, кв. 28 (музей-квартира Мусы Джалиля);
ул. Малая Красная (музей композитора Назиба Жиганова);
ул. Япеева (музей Толстого);
Экскурсии, мастер-классы и музейные программы оплачиваются по прейскуранту, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ. Традиционно акция проводится в первый вторник месяца.