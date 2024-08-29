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3 сентября вход в Нацмузей РТ и его филиалы будет бесплатным

Акция традиционно проводится в первый вторник месяца.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Во вторник, 3 сентября, жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана и его филиалы.

В этот день свободным будет вход по следующим адресам:

ул. Кремлевская, 2 (Национальный музей Республики Татарстан);

ул. Горького, 10 (музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина);

ул. Горького 25/28 (музей Е. А. Боратынского);

ул. Ульянова-Ленина, 58 (Дом-музей В. И. Ленина);

ул. Тукая, 74 (литературный музей Габдуллы Тукая);

Кремль, проезд Шейнкмана, 12 (музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.);

ул. Островского, 15 (музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала);

ул. Парижской коммуны, 35 (музей Каюма Насыри);

ул. Горького, 17, кв. 28 (музей-квартира Мусы Джалиля);

ул. Малая Красная (музей композитора Назиба Жиганова);

ул. Япеева (музей Толстого);

Экскурсии, мастер-классы и музейные программы оплачиваются по прейскуранту, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ. Традиционно акция проводится в первый вторник месяца.

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