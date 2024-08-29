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Часть Сельмаша в Ростове-на-Дону временно осталась без электричества

Ряд улиц на Сельмаше в Ростове частично обесточили из-за нарушения в электросети.

Источник: Комсомольская правда

Утром 29 августа ряд улиц на Сельмаше в Ростове-на-Дону частично остались без электричества. Это произошло из-за технологического нарушения в сети, сообщает АО «Донэнерго».

Отключения произошли на Шолохова, Мира, Новой, Воровского, Клары Цеткин, Ильича, Металлургической, Алексея Береста, Просвещения, Радищева, Селиванова, Физкультурной, Веры Пановой, Лянде, Инструментальной и на некоторых других улицах.

Восстановить энергоподачу обещали в течение двух часов. Есть ли сейчас электричество по ранее обесточенным адресам, неизвестно.