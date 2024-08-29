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ГИБДД и приставы устроили облаву на должников

В Калининграде состоялся рейд судебных приставов, госавтоинспекторов и представителей правительства и администрации.

Источник: Янтарный край

Сотрудники УФССП отслеживали маршрут должников по камерам видеонаблюдения «Безопасный город». Автоинспектор останавливал машины должников и составлял акт описи и ареста при подтверждении задолженности.

Проверено 10 автолюбителей, 6 из них смогли продолжить путь из-за небольших долгов. У троих владельцев автомобилей выявлены задолженности от 25 до 30 тысяч рублей по оплате ЖКХ. Автомобили арестованы и переданы на ответственное хранение владельцам, у которых есть 10 дней на погашение задолженности. После погашения долгов начнется процедура оценки и передачи имущества на торги.

Также арестован грузовой автомобиль марки «ДАФ» 2003 г.в., владелец которого имеет долги по налогам на 380 тысяч рублей.

ГИБДД