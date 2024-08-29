ГИБДД и приставы устроили облаву на должников

Проверено 10 автолюбителей, 6 из них смогли продолжить путь из-за небольших долгов. У троих владельцев автомобилей выявлены задолженности от 25 до 30 тысяч рублей по оплате ЖКХ. Автомобили арестованы и переданы на ответственное хранение владельцам, у которых есть 10 дней на погашение задолженности. После погашения долгов начнется процедура оценки и передачи имущества на торги.