ГИБДД и приставы устроили облаву на должников

Сотрудники УФССП отслеживали маршрут должников по камерам видеонаблюдения «Безопасный город». Автоинспектор останавливал машины должников и составлял акт описи и ареста при подтверждении задолженности.
Проверено 10 автолюбителей, 6 из них смогли продолжить путь из-за небольших долгов. У троих владельцев автомобилей выявлены задолженности от 25 до 30 тысяч рублей по оплате ЖКХ. Автомобили арестованы и переданы на ответственное хранение владельцам, у которых есть 10 дней на погашение задолженности. После погашения долгов начнется процедура оценки и передачи имущества на торги.
Также арестован грузовой автомобиль марки «ДАФ» 2003 г.в., владелец которого имеет долги по налогам на 380 тысяч рублей.