Омичи нашли гигантский гриб в парке на Левом берегу

В паблике во ВКонтакте «Голос Омска» местные жители поделились своей находкой. В парке имени 300-летия, который располагается на Левобережье, омичи нашли гигантский гриб. Его вес составляет более 400 грамм.
Этот гриб называется шампиньоном Бернарда. Он редкий, с ограниченным ареалом обитания. В основном он распространён в степных зонах и пустынях — в Казахстане, Монголии, Европе, морских побережьях Северной Америки, в Денвере.
Гриб обладает «картофельным» и слабым грибным запахом. Он съедобен, обычно такие шампиньоны сушат, солят или маринуют.
Ранее в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте» омичи рассказали, что в лесах начался сбор осенних грибов — опят. Четыре ведра по 12 литров удалось набрать грибникам всего в 30 километрах от Омска — по Муромцевскому тракту.