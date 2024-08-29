Омичи нашли гигантский гриб в парке на Левом берегу

Ранее в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» социальной сети «ВКонтакте» омичи рассказали, что в лесах начался сбор осенних грибов — опят. Четыре ведра по 12 литров удалось набрать грибникам всего в 30 километрах от Омска — по Муромцевскому тракту.