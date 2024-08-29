В Пермском крае запретят продажу алкоголя в День знаний 2 сентября

Продажа алкоголя будет запрещена в День знаний 2 сентября в Пермском крае, сообщает администрация краевой столицы.
Запрет будет действовать на всей территории Прикамья, включая Пермь. Купить алкоголь в розницу будет невозможно на протяжении всего дня 2 сентября. В администрации Перми также напомнили, что нарушение условий и мест продажи алкогольной продукции приведёт к административному штрафу. Ранее аналогичный запрет распространялся на 1 сентября, однако в этом году день знаний пройдёт на день позже.
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