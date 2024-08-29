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Погода на море 29 августа: все пляжи Калининградской области открыты для купания

Информацию «Клопс» передали в МЧС.

Источник: Krzysztof Zatycki/ZUMA Press Wire

В четверг, 29 августа, на калининградском побережье благоприятные условия для отдыха. Но, хотя на море штиль, на некоторых пляжах вывешены жёлтые флаги. «В воду всегда нужно заходить с осторожностью», — акцентировали спасатели, объясняя такое решение.

Температура воды сохраняет среднее значение в +19 °C. Воздух прогреется до +26 °C.

  • Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;
  • Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;
  • Пионерский: без флага, можно находиться в воде;
  • Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;
  • Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.

Информация актуальна на момент публикации.

МЧС