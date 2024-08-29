Погода на море 29 августа: все пляжи Калининградской области открыты для купания

В четверг, 29 августа, на калининградском побережье благоприятные условия для отдыха. Но, хотя на море штиль, на некоторых пляжах вывешены жёлтые флаги. «В воду всегда нужно заходить с осторожностью», — акцентировали спасатели, объясняя такое решение.