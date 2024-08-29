Погода на море 29 августа: все пляжи Калининградской области открыты для купания

В четверг, 29 августа, на калининградском побережье благоприятные условия для отдыха. Но, хотя на море штиль, на некоторых пляжах вывешены жёлтые флаги. «В воду всегда нужно заходить с осторожностью», — акцентировали спасатели, объясняя такое решение.
Температура воды сохраняет среднее значение в +19 °C. Воздух прогреется до +26 °C.
- Балтийск: флаг жёлтый, стоит быть внимательным;
- Зеленоградск: без флага, купаться разрешено;
- Пионерский: без флага, можно находиться в воде;
- Светлогорск: флаг жёлтый, необходимо быть аккуратным;
- Янтарный: флаг жёлтый, купаться следует с осторожностью.
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