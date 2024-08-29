Сохранить или уничтожить: в Приморье назрел конфликт из-за цветка

В одном из городов Приморья назрел необычный конфликт — причиной тому стали краснокнижные лотосы Комарова. Жители Партизанска, словно сговорившись, стали истреблять популяцию редкого краснокнижного растения на озере Порода.
Этот необдуманный акт уничтожения редкого растения поддержали и некоторые жители города. Они считают, что лотосы загрязняют озера и губят в них рыбу. А защитники природы призывают бережно относиться к окружающей среде и не губить красивые цветы.
Ученые же считают, что лотосы, скорее всего, появились на озере искусственным путем, поскольку естественных мест их распространения в Приморье не так много. Возможно, кто-то посадил несколько растений на озере, и в благоприятных условиях они размножились.
Кстати, лотосы Комарова цветут всего две-три недели в году. В диаметре цветы достигают 30 сантиметров и источают нежный аромат. Сорванный цветок начинает быстро сбрасывать лепестки и теряет эстетический облик.
Одумаются ли жители Партизанска, покажет время.
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