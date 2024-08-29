Группа «Стрелки» и Светлана Разина выступят на фестивале в Свирске

7 сентября во второй день мероприятия «Свирск-жемчужина Ангары» попробуют установить рекорд по выпечке праздничного пирога. В 12:00 стартует концерт «От всей души», а завершит фестиваль как раз выступление приглашенных артистов Александра Ванюшкина, групп «Стрелки», и «Мимино», Светланы Разиной.