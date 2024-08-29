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Группа «Стрелки» и Светлана Разина выступят на фестивале в Свирске

Звезды 90-х стали хедлайнерами фестиваля «Свирск-жемчужина Ангары».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области на фестивале «Свирск-жемчужина Ангары» выступят яркие звезды 90-х. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Владимир Орноев, хедлайнерами мероприятия стали группа «Стрелки» и Светлана Разина — бывшая солистка «Миража».

— Открытие фестиваля пройдет 6 сентября в парке «Свирская Ривьера». Оно начнется в 11:30 с выступления национальных коллективов «Хоровод дружбы». Затем начнет работать выставка декоративно-прикладного искусства и театральные представления, — сказано в сообщении.

В первый день фестиваля гости и жители смогут принять участие в развлекательных программах, спортивных играх и эстафетах. Также состоится парад живых скульптур «Пигмалион».

7 сентября во второй день мероприятия «Свирск-жемчужина Ангары» попробуют установить рекорд по выпечке праздничного пирога. В 12:00 стартует концерт «От всей души», а завершит фестиваль как раз выступление приглашенных артистов Александра Ванюшкина, групп «Стрелки», и «Мимино», Светланы Разиной.