В последний день лета в Омской области ожидаются первые заморозки

В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах 0…-5 градусов. Из-за ухудшения погодных условий возможны техногенные пожары в частных домах, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждения и обрывы линий связи и электропередач.