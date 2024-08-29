В последний день лета в Омской области ожидаются первые заморозки

В Омской области с 31 августа по 2 сентября синоптики прогнозируют первые заморозки, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах 0…-5 градусов. Из-за ухудшения погодных условий возможны техногенные пожары в частных домах, аварии на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждения и обрывы линий связи и электропередач.
При возникновении аварий омичам следует обращаться по телефонам: 01, 8 (3812) 25−83−26, 8 (3812) 44−91−00 или набрать с сотового телефона 101.