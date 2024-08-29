Часть Индустриального района Перми осталась без света

В результате без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии. На месте работают оперативно-выездные бригады Пермских городских электрических сетей. Энергетики поэтапно восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. По данным пресс-службы, полностью завершить работы планируется в течение двух часов.