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Часть Индустриального района Перми осталась без света

Сегодня около 13 часов в распределительных сетях на территории Индустриального района произошло «технологическое нарушение», сообщает пресс-служба филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В результате без электроснабжения остался ряд домов по улицам Мира, Карпинского, Советской Армии. На месте работают оперативно-выездные бригады Пермских городских электрических сетей. Энергетики поэтапно восстанавливают электроснабжение по резервным схемам. По данным пресс-службы, полностью завершить работы планируется в течение двух часов.

ЖКХ