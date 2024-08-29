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Таинственный таймер Linkin Park дошел до нуля и пошел в обратную сторону

100-часовой обратный таймер, которым поделились Linkin Park в своих соцсетях, дошел до нуля в среду, 28 августа. Несмотря на предположения поклонников, что в конце отсчета Linkin Park объявят нового вокалиста, никаких новостей от рок-группы так и не последовало. Часы пошли в обратную сторону.

Источник: Звук

100-часовой обратный таймер, которым поделились Linkin Park в своих соцсетях, дошел до нуля в среду, 28 августа. Несмотря на предположения поклонников, что в конце отсчета Linkin Park объявят нового вокалиста, никаких новостей от рок-группы так и не последовало. Часы пошли в обратную сторону.

После того как Linkin Park привлекли внимание всех фанатов к мониторам, они опубликовали в своих соцсетях видео, как таймер идет в обратную сторону с подписью «Это только вопрос времени…».

Внимательных поклонников ждал еще один сюрприз. Часы заглючили, когда показывали 00:09:05. Это породило слухи, что группа поделится новой музыкой 5 сентября.

Ранее фанаты предполагали, что новым вокалистом Linkin Park станет Дерик Уибли из Sum 4. Однако он опубликовал пост, в котором объявил, что не собирается присоединяться ни к одной из групп.