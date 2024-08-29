Таинственный таймер Linkin Park дошел до нуля и пошел в обратную сторону

100-часовой обратный таймер, которым поделились Linkin Park в своих соцсетях, дошел до нуля в среду, 28 августа. Несмотря на предположения поклонников, что в конце отсчета Linkin Park объявят нового вокалиста, никаких новостей от рок-группы так и не последовало. Часы пошли в обратную сторону.