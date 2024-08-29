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В Ростовской области стартовала вакцинация от гриппа

Жителей Ростовской области начали прививать от гриппа.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области начали вакцинацию от гриппа, ранее для этого было поставлено 837,2 тысячи доз необходимых препаратов, из которых 503,2 тысячи предназначены для детей. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пучков.

— В этом году планируется привить около 60% населения области. Наиболее оптимальный период для иммунизации — сентябрь-ноябрь, — отметил Андрей Пучков.

Напомним, от гриппа прививают в поликлиниках по месту жительства. Процедура необходима для младенцев с 6 месяцев, школьников всех возрастов, студентов, медиков, специалистов транспортной и коммунальной сфер.

Также избегать вакцинации нельзя беременным женщинам, людям старше 60 лет и тем, у кого имеются эндокринные заболевания, проблемы с легкими и сердечно-сосудистой системой.

К слову, защититься можно и от коронавируса. Сейчас в Ростовской области имеются вакцины «Спутник Лайт» и «Конвасэл».

Добавим, препараты для иммунизации в Ростовской области закупают на федеральные и областные средства. Ранее на дополнительную партию вакцины от гриппа власти региона выделили почти 20 млн рублей.