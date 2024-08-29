Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске в первый день осени отключат воду в центральных зданиях

Омский водоканала предупредил жителей о плановом отключении холодной воды в ряде зданий в центре города в воскресенье, 1 сентября 2024 года. В этот день специалисты компании проведут ремонтные работы на водопроводе по улице Ленина, 10а.

Источник: Reuters

Из-за этого с 11 до 17 часов не будет холодной воды в зданиях по адресам:

— Ул. Ленина, 10, где расположены кофейня и магазины, а также 10а;
— Ул. П. Некрасова, 4;
— Ул. Музейная, 3;
— Ул. Партизанская, 8.

    ЖКХ