В Омске в первый день осени отключат воду в центральных зданиях

Из-за этого с 11 до 17 часов не будет холодной воды в зданиях по адресам:
— Ул. Ленина, 10, где расположены кофейня и магазины, а также 10а;
— Ул. П. Некрасова, 4;
— Ул. Музейная, 3;
— Ул. Партизанская, 8.
Омский водоканала предупредил жителей о плановом отключении холодной воды в ряде зданий в центре города в воскресенье, 1 сентября 2024 года. В этот день специалисты компании проведут ремонтные работы на водопроводе по улице Ленина, 10а.
Из-за этого с 11 до 17 часов не будет холодной воды в зданиях по адресам:
— Ул. Ленина, 10, где расположены кофейня и магазины, а также 10а;
— Ул. П. Некрасова, 4;
— Ул. Музейная, 3;
— Ул. Партизанская, 8.