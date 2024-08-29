В сентябре в Воронежской области изменится график выплаты пенсий и детских пособий

В сентябре 2024 года некоторые даты выплат детских пособий и пенсий выпадают на выходные. В связи с этим график доставки средств будет скорректирован. В пятницу, 6 сентября, будет произведена выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Пенсия, дата доставки которой выпадает на субботу, 21 сентября, будет перечислена 20 сентября. Об этом предупредили в воронежском отделении Социального фонда России. Кроме того, во вторник, 3 сентября, будут перечислены: