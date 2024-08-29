В сентябре в Воронежской области изменится график выплаты пенсий и детских пособий

В сентябре 2024 года некоторые даты выплат детских пособий и пенсий выпадают на выходные. В связи с этим график доставки средств будет скорректирован. В пятницу, 6 сентября, будет произведена выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 года работающим родителям. Пенсия, дата доставки которой выпадает на субботу, 21 сентября, будет перечислена 20 сентября. Об этом предупредили в воронежском отделении Социального фонда России. Кроме того, во вторник, 3 сентября, будут перечислены:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- выплата на первого ребенка до 3 лет;
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;
- пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного.
А в четверг, 5 сентября, на счета воронежских родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет.
— Отделение СФР по Воронежской области напоминает, что зачисление пособий и пенсий на карты производится не в конкретный промежуток времени, а в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня, — обратились к воронежцам в Соцфонде.
Ранее РИА «Воронеж» опубликовало подробное объяснение, как в 2024 году рассчитываются суммы декретных выплат и пособий по уходу за ребенком.