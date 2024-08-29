Детский сад «Родничок» открылся после капремонта в поселке Мама

В поселке Мама Иркутской области после капитального ремонта открылся детский сад «Родничок». Как сообщили в правительстве региона здание сдали в эксплуатацию еще 1982 году, с того момента ремонт проводился выборочно.
— Все работы выполнены в строгом соответствии с санитарными нормами, предусмотренными для ремонта дошкольных учреждений. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева на особом контроле держим качество и сроки выполнения всех ремонтных работ. До конца года в Приангарье будут отремонтированы еще 12 детсадов, — подчеркнул министр строительства региона Александр Галкин.
В «Родничке» отремонтировали системы отопления и канализации. Привели в порядок пищеблок, поменяли стеклопакеты, утеплили полы и обновили фасад со стенами. Также были проведены работы с электрикой и установлены светодиодные светильники. Детсад уже начал работать и принимает детей от полутора до семи лет.
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