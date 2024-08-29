Детский сад «Родничок» открылся после капремонта в поселке Мама

В «Родничке» отремонтировали системы отопления и канализации. Привели в порядок пищеблок, поменяли стеклопакеты, утеплили полы и обновили фасад со стенами. Также были проведены работы с электрикой и установлены светодиодные светильники. Детсад уже начал работать и принимает детей от полутора до семи лет.