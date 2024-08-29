Систему туманообразования для охлаждения горожан установили в сквере Краснодара

Новое оборудование, установленное на углу улиц Буденного и Чкалова, уже привлекло внимание горожан.



Сквер жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса имени Е. Г. Суслова стал местом, где была внедрена эта технология, которая позволяет снизить температуру воздуха на несколько градусов. Система активируется при температуре выше +21 градуса и распыляет туман каждые 40 секунд, работая с 6:00 до 22:00.



Туманное охлаждение уже завоевало популярность среди жителей, особенно среди детей. По словам директора по производству «Росводоканал Краснодар» Станислава Гераськова, система помогает предотвратить перегрев и тепловые удары, обеспечивая при этом комфортное охлаждение без создания луж или других неудобств для посетителей сквера.