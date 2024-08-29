В центре Челябинска на реке Миасс появятся дамбы для защиты от паводка

В Челябинске собираются возвести две дамбы для защиты от паводка на левом берегу реки Миасс. Администрация города сейчас ищет подрядчика для этой работы. Исполнителю готовы заплатить до 535,9 млн рублей.
Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, первая дамба протянется от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Построить ее должны до конца 2024 года. Вторая дамба расположится на участке от улицы Энгельса до улицы Косарева. Ее, по графику, должны соорудить до конца 2025 года.
Две дамбы протяженностью 389 и 453 метра не будут смыкаться. Соединить их планируют позже — в будущем запланировано еще три этапа строительства защитных сооружений у реки.
Подрядчик обязан будет благоустроить новые дамбы, оборудовать их ливневой канализацией, установить перила, урны, фонари и камеры наблюдения. Судя по иллюстрациям к проектной документации, для челябинцев оборудуют прогулочные дорожки и удобные подходы к воде.