В центре Челябинска на реке Миасс появятся дамбы для защиты от паводка

Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, первая дамба протянется от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. Построить ее должны до конца 2024 года. Вторая дамба расположится на участке от улицы Энгельса до улицы Косарева. Ее, по графику, должны соорудить до конца 2025 года.