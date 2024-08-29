В Омске ожидается сильное похолодание и дожди

Согласно сервису прогноза погоды Ventusky, на Омск надвигаются осадки. Сервис сообщает, что 5 сентября температура воздуха упадёт до +12 °C. Также в городе и области ожидаются грозы и сильный дождь. С 1 по 10 сентября ожидаются серьезные скачки температуры от +8 до +18 градусов, обещают синоптики.
По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ближайшие три дня потепления тоже не ожидается. По ночам температура воздуха будет опускаться до + 3…+ 8, а днём до + 10…+ 15. С пятницы по воскресенье ожидаются дожди, грозы и ветер. Атмосферное давление будет расти.