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В Омске ожидается сильное похолодание и дожди

Температура воздуха упадёт до +12 градусов Цельсия.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 68% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Согласно сервису прогноза погоды Ventusky, на Омск надвигаются осадки. Сервис сообщает, что 5 сентября температура воздуха упадёт до +12 °C. Также в городе и области ожидаются грозы и сильный дождь. С 1 по 10 сентября ожидаются серьезные скачки температуры от +8 до +18 градусов, обещают синоптики.

По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ближайшие три дня потепления тоже не ожидается. По ночам температура воздуха будет опускаться до + 3…+ 8, а днём до + 10…+ 15. С пятницы по воскресенье ожидаются дожди, грозы и ветер. Атмосферное давление будет расти.