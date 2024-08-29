В Кунгурском округе именем погибшего участника СВО назвали улицу

Открытие улицы в честь погибшего в СВО земляка в Кунгурском округе пройдет впервые. В окружной администрации сообщили, что принять участие в этом памятном событии могут все желающие. Открытие улицы имени Станислава Мартынова состоится в 14.00 у дома на ул. Майской, 6.