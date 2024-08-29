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В Кунгурском округе именем погибшего участника СВО назвали улицу

Улицу в селе Плеханово назвали именем бойца ОМОН Станислава Мартынова.

Источник: Соцсети

В селе Плеханово Кунгурского округа 3 сентября состоится торжественное открытие улицы имени Станислава Мартынова. Известие о гибели в зоне проведения СВО на Украине старшего прапорщика пермского ОМОН «Парма» пришло в конце мая 2022 года.

Станислав Мартынов — уроженец Кунгурского округа, он родился в деревне Березовка. Он погиб от многочисленных ранений при исполнении служебного и воинского долга.

Указом президента РФ от 11 июня 2022 года за мужество отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга Станислав Мартынов был награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

Открытие улицы в честь погибшего в СВО земляка в Кунгурском округе пройдет впервые. В окружной администрации сообщили, что принять участие в этом памятном событии могут все желающие. Открытие улицы имени Станислава Мартынова состоится в 14.00 у дома на ул. Майской, 6.

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