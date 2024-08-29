Пригодится ли зонт на школьной линейке? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 2 сентября 2024

Учебный год у школьников Приангарья в этом году начнется чуть позже. Дело в том, что 1 сентября нынче выпадает на воскресенье, а это выходной. Так, школьные линейки пройдут во всех образовательных учреждениях региона в понедельник. КП-Иркутск узнала, какой будет погода в Иркутске 2 сентября 2024 в День знаний. Брать ли с собой кофты, нужно ли захватить зонты? Синоптики честно ответили на эти вопросы.