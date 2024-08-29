Пригодится ли зонт на школьной линейке? Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 2 сентября 2024

Учебный год у школьников Приангарья в этом году начнется чуть позже. Дело в том, что 1 сентября нынче выпадает на воскресенье, а это выходной. Так, школьные линейки пройдут во всех образовательных учреждениях региона в понедельник. КП-Иркутск узнала, какой будет погода в Иркутске 2 сентября 2024 в День знаний. Брать ли с собой кофты, нужно ли захватить зонты? Синоптики честно ответили на эти вопросы.
Погода в Иркутске 2 сентября
В последние дни лета природа начнет пугать сибиряков надвигающейся осенью. Уже 30 августа по всей территории Иркутской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет с собой кратковременные ливни. В Иркутске дождь начнется вечером 30 августа и продолжится ночью 31-го числа. Возможно, дожди останутся с нами и в последний день августа, но уже в виде кратковременных осадков. Столбики уличных термометров днем в субботу покажут +19 …+21 градус.
К счастью, в первые дни сентября небесная канцелярия немного успокоится и даст ребятишкам отметить День знаний и сходить на школьные линейки без дождевиков и зонтов.
— В регион начнут поступать теплые потоки с Монголии, — говорит заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — Днем 1 сентября в Иркутске ожидается +23…+25 градусов и без осадков.
А погода в Иркутске 2 сентября 2024 окажется вполне комфортной не только для школьников, студентов и педагогов, но для всех жителей. В столице региона в понедельник днем синоптики обещают до +24…+26 градусов и без осадков.
— Только вечером 2 сентября в Иркутске усилится ветер, — рассказывает метеоролог. — Это связано с тем, что 3 числа ожидается по области прохождение холодного атмосферного фронта. Он будет заходить с западных районов региона и там уже утром скорость ветра достигнет 12 м/с. Днем ветрено будет в центральных районах, а к вечеру непогода дойдет и до южных территорий, то есть до Иркутска.
Такой будет погода в Иркутске 2 сентября 2024, а вот с 3 сентября начнется похолодание. Днем во вторник температура воздуха уже не поднимется выше +13…+15 градусов.
Погода в Иркутске 2 сентября 2024: прогноз по области
Погода в остальных районах Приангарья в ближайшие дни будет сродни погоде в Иркутске. Вечером 30 августа начнутся дожди.
— Они будут идти в ночь с 30 на 31 августа, — рассказала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Наталья Домбровская. — 31-го в регионе также возможны кратковременные осадки. Температурный фон в дневное время +17 … +23 градуса.
— 3 сентября по территории Иркутской области пройдет очередной холодный фронт, проходить он будет с осадками и порывами ветра до 15−18 м/с, — добавляет Наталья Домбровская. — Температура воздуха понизится повсеместно до +13…+18 градусов.
По ночам в конце августа — начале сентября во всех районах области ожидается +7…+12 градусов, в пониженных формах рельефа +1…+6 градусов, а 3 сентября в ночные часы уже есть вероятность заморозков.