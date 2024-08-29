Из региона в зону СВО доставлена крупная партия гумпомощи

В составе груза то, что сейчас больше всего востребовано военнослужащими: тепловизионные прицелы, бинокли, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты, антидроновые одеяла, бензопилы, масксети и генераторы, обеспечивающие электроснабжение в полевых условиях.
Техникой будет пользоваться батальон, в котором служат более 250 человек. На днях крупная партия гумпомощи прибыла в город Свердловск ЛНР, откуда ее отправят в зону СВО.
«Получили очень большую партию гуманитарной помощи. Передаём искренние слова благодарности нашему Губернатору. С такой помощью мы уверены, что победа будет за нами», — сказал красноярец, участник СВО с позывным «Фагот».