МЧС попросило воронежцев не жечь костры, чтобы не повторилась ситуация 2010 года

— Вся Воронежская область по условиям погоды находится в наивысшем, пятом, классе пожарной опасности. Это значит, что ландшафтный пожар может вспыхнуть от любого, даже незначительного, источника огня и мгновенно разрастись. Пример — пожар в Журавке, где сгорели 12 строений и 21 хозпостройка. Тушить такие пожары очень сложно, — отметили в ведомстве.