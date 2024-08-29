МЧС попросило воронежцев не жечь костры, чтобы не повторилась ситуация 2010 года

ГУ МЧС России по Воронежской области попросило жителей региона воздержаться от любых огневых работ, разжигания костров. Пожароопасная ситуация в регионе приобрела катастрофический характер.
— Вся Воронежская область по условиям погоды находится в наивысшем, пятом, классе пожарной опасности. Это значит, что ландшафтный пожар может вспыхнуть от любого, даже незначительного, источника огня и мгновенно разрастись. Пример — пожар в Журавке, где сгорели 12 строений и 21 хозпостройка. Тушить такие пожары очень сложно, — отметили в ведомстве.
И предупредили, что если не повысить ответственность каждого жителя в части пожароопасной обстановки, это может привести к катастрофе — масштаба событий 2010 и 2020 годов.
Поэтому никаких костров, сжигания мусора и огненных уборок!
В 28 районах Воронежской области установился V класс пожарной опасности. В лесах региона действует особый пожароопасный режим.