Власти Сочи рассматривают проект сохранения городской бани

Сроки реорганизации городской бани продлили до конца года. По поручению главы города в концессионном соглашении закрепят доступность услуг для населения. В администрации отмечают, что проекты реконструкции городского банного комплекса должны включать модернизацию сетей и оборудования, а также обновление интерьеров. Власти считают, что эти меры значительно улучшат качество предоставляемых услуг.