Власти Сочи рассматривают проект сохранения городской бани

Как сообщили в мэрии, сохранить городской банный комплекс попросили жители города на личном приеме граждан.
Услуги городского общественного банного комплекса в Сочи предоставляет МУП «Бодрость». Сейчас предприятие ликвидируют по требованию федерального законодательства. Однако параллельно мэрия Сочи пытается сохранить комплекс, который глава курорта Андрей Прошунин назвал «важным объектом социального обслуживания граждан».
«К решению вопроса приступили немедленно. Важно модернизировать объект, но при этом сохранить приемлемую для горожан стоимость услуг и основные технические характеристики здания».
Сроки реорганизации городской бани продлили до конца года. По поручению главы города в концессионном соглашении закрепят доступность услуг для населения. В администрации отмечают, что проекты реконструкции городского банного комплекса должны включать модернизацию сетей и оборудования, а также обновление интерьеров. Власти считают, что эти меры значительно улучшат качество предоставляемых услуг.