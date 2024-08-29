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Сначала жара до +36, потом похолодание до +1: В гидрометцентре ответили, какой будет погода в сентябре в Ростовской области

Синоптик Назарова: От +1 до +36, ливни и грозы ожидаются в Ростовской области в сентябре.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 68% 759 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

Сентябрь 2024 года в Ростовской области начнется с жары до +36 градусов. Однако позже осень все-таки придет в регион с температурой до +1 градуса, моросящими дождями, ливнями и грозами. Какие ждать капризы погоды и когда, рассказала руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

ЖАРА В ПЕРВЫЕ ДНИ.

По словам синоптика, температура в первый месяц осени будет около нормы в южной половине региона, и ниже нормы — в северной.

— По количеству осадков сентябрь ожидается в пределах нормы, — уточнила Елена Назарова. — В начале месяца существенных осадков не предвидится.

По прогнозу, в первые дни сентября будет преобладать ветер северо-восточного направления. Его порывы в дневные часы будут достигать скорости 15 — 18 метров в секунду.

— Все эти дни будет тепло: ночью столбики термометров покажут +17 — +24 градуса, а днем поднимутся до +30 — +36.

ПРИДУТ ДОЖДИ И ГРОЗЫ.

Во второй половине первой декады, по прогнозам синоптиков, в регион придут кратковременные дожди, возможны грозы.

— Температура воздуха во вторую пятидневку месяца немного понизится и будет составлять от +14 до +20 градусов. В северных и восточных районах области она может понижаться до +12 градусов к концу декады. Днем же воздух будет прогреваться до +24 — +30 градусов.

НАСТУПИТ ОСЕННЯЯ ПРОХЛАДА.

Глава областного гидрометцентра говорит, что во второй и третьей декадах сентября осень все-таки заявит о себе.

— В отдельные дни ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в третьей декаде месяца.

К этому времени летняя жара уже начнет отступать.

— В отдельные ночи конца второй декады температура будет понижаться до +10 — +17 градусов по области. По северу и востоку региона возможно похолодание до +1 — +7 градусов.

Днем столбики термометров покажут +21 — +29 градусов в середине месяца, а к его завершению средние значения постепенно снизятся до +15 — +21 градуса.