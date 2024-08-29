Опубликована программа на День знаний в Нижнем Новгороде

День знаний отметят в парках, музеях и библиотеках в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября (6+). Программой поделилась пресс-служба мэрии.
Парки.
Праздничная программа на воскресенье, 1 сентября, запланирована в парках «Швейцария», «Дубки», «Светлоярский» и имени Я. М. Свердлова. В Автозаводском парке праздновать начало учебного года будут два дня — 1 и 2 сентября.
В «Швейцарии» пройдут концерты, анимационные игры, познавательные мастер-классы и квест. Мероприятия организуют в течении дня на центральной площади, поляне за часами, у детского центра и центра «Вега».
В «Дубках» в течение дня можно будет посмотреть иллюзионное шоу, театрализованное представление, интерактивный кукольный спектакль «У Лукоморья», вокальные номера и принять участие в творческих мастер-классах.
В «Светлоярском» парке днем гостей будут развлекать квестом, мастер-классами, «Тесла-шоу», игрой «Морской бой», активностями от аниматоров и сказкой «Алиса в стране чудес».
Парк имени Я. М. Свердлова днем встретит участников веселыми стартами, мастер-классами по шахматам, конкурсами и подарками.
В Автозаводском парке 1 сентября на поляне вдоль Молодежного проспекта разместится локация детской футбольной школы с играми и квизами. На сцене пройдет концерт с анимационными программами для детей, зарядкой, шоу цветных шаров, акробатов и «Тесла-шоу». Также днем пройдет конкурс рисунка на асфальте «НейроСтритАрт».
На следующий день, 2 сентября, программу в Автозаводском парке продолжат фестиваль античных игр с зоной мастер-классов, анимационная программа, выступления артистов и спортсменов, а также «Фестиваль красок».
Музеи и библиотеки.
1 сентября экскурсию и выставку можно будет посетить в музее-квартире Горького, интерактивное занятие «Слова в музее» — в Домике Каширина, премьерный спектакль года «Цветик-семицветик» — в театре «Вера», турнир по настольному хоккею — в центральной библиотеке имени В. И. Ленина, игровые уроки по истории — в библиотеке имени А. М. Горького на улице Ефремова, 2, литературные игры с викториной — в библиотеке имени В. В. Бианки, а квиз с мастер-классом — в сквере на бульваре Юбилейном напротив ЦРБ имени 1 Мая.
2 сентября будет работать бесплатно музей-квартира А. Д. Сахарова. Также в этот день организуют урок, квиз, библиомаяк и виртуальные книжные выставки в библиотеке имени М. И. Цветаевой, игры, мастер-классы с обзорами выставок — в ЦРБ имени В. Г. Короленко, игровую театрализованную программу с показом мультфильма «Гиганты Ла-Манша» в кинотеатре «Буревестник» и театрализованное представление в ДК «Орджоникидзе».
Напомним, что в этом году впервые за школьные парты сядут 35 тысяч детей. 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому торжественные линейки, посвященные началу 2024 — 2025 учебного года, пройдут во всех школах Нижнего Новгорода 2 сентября.
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