Опубликована программа на День знаний в Нижнем Новгороде

1 сентября экскурсию и выставку можно будет посетить в музее-квартире Горького, интерактивное занятие «Слова в музее» — в Домике Каширина, премьерный спектакль года «Цветик-семицветик» — в театре «Вера», турнир по настольному хоккею — в центральной библиотеке имени В. И. Ленина, игровые уроки по истории — в библиотеке имени А. М. Горького на улице Ефремова, 2, литературные игры с викториной — в библиотеке имени В. В. Бианки, а квиз с мастер-классом — в сквере на бульваре Юбилейном напротив ЦРБ имени 1 Мая.