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В Красноярске обнаружили колбасные фальсификаты на прилавках магазинов

В Красноярске проверили состав колбас и полуфабрикатов и нашли фальсификаты.

Источник: ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Специалисты красноярского филиала Центра оценки качества зерна исследовали в лаборатории 23 пробы колбасных изделий, полуфабрикатов и фарша. В итоге в семи случаях были обнаружены фальсификации.

Чаще всего в мясную продукцию были добавлены волокнистые соединительные и хрящевые ткани, а также растительные компоненты: такие, как соевый изолированный белок, мука, крахмал, камедь, каррагинан. Эти ингредиенты не должны входить в состав по ГОСТу, и они не были упомянуты на упаковке.

Эксперты отметили, что недобросовестные производители чаще всего прибегают к подобным уловкам, чтобы сэкономить. Они заменяют дорогое сырье на более дешевое и менее качественное.