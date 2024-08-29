В Красноярске обнаружили колбасные фальсификаты на прилавках магазинов

Чаще всего в мясную продукцию были добавлены волокнистые соединительные и хрящевые ткани, а также растительные компоненты: такие, как соевый изолированный белок, мука, крахмал, камедь, каррагинан. Эти ингредиенты не должны входить в состав по ГОСТу, и они не были упомянуты на упаковке.