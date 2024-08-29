В Перми по 30 августа продлили изменения в схеме движения на улице Уинской

В краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта пояснили, временная схема движения будет действовать с 23:30 29 августа до 23:30 30 августа 2024 года. Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.