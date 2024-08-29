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В Перми по 30 августа продлили изменения в схеме движения на улице Уинской

Изменения в схеме движения транспорта ранее вводили в ночь на 27 августа.

Источник: Минтранс Пермского края

В Перми продлят изменения в схеме движения транспорта на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова еще на предстоящие сутки.

В краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта пояснили, временная схема движения будет действовать с 23:30 29 августа до 23:30 30 августа 2024 года. Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.

Водителей автотранспорта просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации и заранее планировать маршрут своих поездок.

В Перми изменят схему движения на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова. Временная схема движения начнет действовать в ночь на 27 августа.