В Перми по 30 августа продлили изменения в схеме движения на улице Уинской

В Перми продлят изменения в схеме движения транспорта на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова еще на предстоящие сутки.
В краевом Управлении автомобильных дорог и транспорта пояснили, временная схема движения будет действовать с 23:30 29 августа до 23:30 30 августа 2024 года. Эта мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по укладке асфальта в рамках строительства трассы ТР-53.
Водителей автотранспорта просят с пониманием отнестись к дорожной ситуации и заранее планировать маршрут своих поездок.
В Перми изменят схему движения на перекрестке улиц Уинской и Грибоедова. Временная схема движения начнет действовать в ночь на 27 августа.