Что изменится в России с 1 сентября 2024 года: о зарплатах и не только

Изменение порядка оплаты сверхурочной работы

Сумма включит все виды положенных сотруднику выплат. Коэффициент за переработку до двух часов повысится до полутора, а свыше — до двух.



Повышение зарплат преподавателям вузов

В числе первых — около семи с половиной тысяч участников проекта «Передовые инженерные школы».



Отработка нового порядка квоты по трудоустройству инвалидов

Расчет будет производиться ежеквартально, а не ежегодно.



Соблюдение единых требований к установке камер для фиксации нарушений ПДД

Ранее на федеральном уровне к общим правилам не прибегали из-за их отсутствия.



Увеличение штрафа за просрочки по взносам за пользование платными дорогами

Например, в Москве сумма для физлиц повысится с полутора до трех тысяч рублей.



Введение для таксистов обязательной страховки ответственности перед пассажирами

За отсутствие полиса будет грозить штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.



Принятие порогов для плавающих кредитных ставок

Они будут зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.

