Что изменится в России с 1 сентября 2024 года: о зарплатах и не только

Трудовая, финансовая и дорожная сферы — как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2024 года.
Изменения в трудовой сфере
- С 1 сентября обновится порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь сумма будет включать не только окладную часть, но и все прочие виды положенных сотруднику выплат. При этом минимальный коэффициент за переработку до двух часов повысится с единицы до полутора, а свыше — до двух.
- Преподавателям вузов — участникам проекта «Передовые инженерные школы» — с 1 сентября начнут повышать зарплаты. В первом потоке везунчиков окажутся около семи с половиной тысяч педагогов.
- Вступит в силу новый порядок выполнения квоты по приему на работу инвалидов. Теперь ее будут рассчитывать ежеквартально, а не ежегодно.
Изменения на дорогах
- С 1 сентября впервые на федеральном уровне начнут действовать единые требования к установке камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
- Теперь назначать штрафы за просрочки по взносам за пользование платными дорогами смогут и региональные власти. Кроме того, их сумма повысится. Например, в Москве для физических лиц — с полутора до трех тысяч рублей.
- Таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами. За отсутствие полиса им будут грозить штрафы от 50 тысяч до миллиона рублей.
Изменения в кредитовании
- С 1 сентября в России введут пороги для плавающих кредитных ставок. Теперь они будут зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.
- Банк России увеличит коэффициенты риска по потребкредитам. Предположительно, нововведение позволит снизить долговую нагрузку граждан.
Памятка россиянину: что изменится в России с 1 сентября 2024 года
|Изменение порядка оплаты сверхурочной работы
|Сумма включит все виды положенных сотруднику выплат. Коэффициент за переработку до двух часов повысится до полутора, а свыше — до двух.
|Повышение зарплат преподавателям вузов
|В числе первых — около семи с половиной тысяч участников проекта «Передовые инженерные школы».
|Отработка нового порядка квоты по трудоустройству инвалидов
|Расчет будет производиться ежеквартально, а не ежегодно.
|Соблюдение единых требований к установке камер для фиксации нарушений ПДД
|Ранее на федеральном уровне к общим правилам не прибегали из-за их отсутствия.
|Увеличение штрафа за просрочки по взносам за пользование платными дорогами
|Например, в Москве сумма для физлиц повысится с полутора до трех тысяч рублей.
|Введение для таксистов обязательной страховки ответственности перед пассажирами
|За отсутствие полиса будет грозить штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.
|Принятие порогов для плавающих кредитных ставок
|Они будут зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.
|Увеличение коэффициента риска по потребкредитам
|Предположительно, нововведение позволит снизить долговую нагрузку граждан.