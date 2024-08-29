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Что изменится в России с 1 сентября 2024 года: о зарплатах и не только

Представляем нововведения в стране с 1 сентября 2024 года. Рассказываем, как поменяются зарплаты россиян, чего непривычного ожидать на дорогах и в кредитовании.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Трудовая, финансовая и дорожная сферы — как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2024 года.

Изменения в трудовой сфере

  • С 1 сентября обновится порядок оплаты сверхурочной работы. Теперь сумма будет включать не только окладную часть, но и все прочие виды положенных сотруднику выплат. При этом минимальный коэффициент за переработку до двух часов повысится с единицы до полутора, а свыше — до двух.
  • Преподавателям вузов — участникам проекта «Передовые инженерные школы» — с 1 сентября начнут повышать зарплаты. В первом потоке везунчиков окажутся около семи с половиной тысяч педагогов.
  • Вступит в силу новый порядок выполнения квоты по приему на работу инвалидов. Теперь ее будут рассчитывать ежеквартально, а не ежегодно.

Изменения на дорогах

  • С 1 сентября впервые на федеральном уровне начнут действовать единые требования к установке камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
  • Теперь назначать штрафы за просрочки по взносам за пользование платными дорогами смогут и региональные власти. Кроме того, их сумма повысится. Например, в Москве для физических лиц — с полутора до трех тысяч рублей.
  • Таксистов обяжут страховать ответственность перед пассажирами. За отсутствие полиса им будут грозить штрафы от 50 тысяч до миллиона рублей.

Изменения в кредитовании

  • С 1 сентября в России введут пороги для плавающих кредитных ставок. Теперь они будут зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.
  • Банк России увеличит коэффициенты риска по потребкредитам. Предположительно, нововведение позволит снизить долговую нагрузку граждан.

Памятка россиянину: что изменится в России с 1 сентября 2024 года

Изменение порядка оплаты сверхурочной работы
Сумма включит все виды положенных сотруднику выплат. Коэффициент за переработку до двух часов повысится до полутора, а свыше — до двух.
Повышение зарплат преподавателям вузов
В числе первых — около семи с половиной тысяч участников проекта «Передовые инженерные школы».
Отработка нового порядка квоты по трудоустройству инвалидов
Расчет будет производиться ежеквартально, а не ежегодно.
Соблюдение единых требований к установке камер для фиксации нарушений ПДД
Ранее на федеральном уровне к общим правилам не прибегали из-за их отсутствия.
Увеличение штрафа за просрочки по взносам за пользование платными дорогами
Например, в Москве сумма для физлиц повысится с полутора до трех тысяч рублей.
Введение для таксистов обязательной страховки ответственности перед пассажирами
За отсутствие полиса будет грозить штраф от 50 тысяч до миллиона рублей.
Принятие порогов для плавающих кредитных ставок
Они будут зависеть от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране.
Увеличение коэффициента риска по потребкредитам
Предположительно, нововведение позволит снизить долговую нагрузку граждан.
закон