Ким Дил из The Breeders выпустит дебютный сольный альбом Nobody Loves You More

Альбом был написан и спродюсирован самой артисткой вместе с покойным Стивом Альбини. Участие в записи также принимала Келли Дил, сестра Ким и по совместительству ее коллега по The Breeders. Кроме нее к альбому также приложили руку Джош Клингхоффер, Джим Макферсон, Фэй Милтон и другие.