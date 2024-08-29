Ким Дил из The Breeders выпустит дебютный сольный альбом Nobody Loves You More

Ким Дил, известная как фронтвумен альт-рок-группы The Breeders и бывшая басистка Pixies, впервые выпустит сольный альбом Nobody Loves You More. Артистка также поделилась синглом Crystal Breath и клипом к нему.
В музыкальном видео, сопровождающем тревожный и зловещий трек Crystal Breath, можно увидеть, как Ким Дил раскачивается из стороны в сторону, а сзади нее мелькает зеленый фон.
Альбом был написан и спродюсирован самой артисткой вместе с покойным Стивом Альбини. Участие в записи также принимала Келли Дил, сестра Ким и по совместительству ее коллега по The Breeders. Кроме нее к альбому также приложили руку Джош Клингхоффер, Джим Макферсон, Фэй Милтон и другие.
Лонгплей, выпуск которого намечен на 22 ноября, будет состоять из 11 треков.
Ранее Pixies анонсировали новый альбом The Night the Zombies Came, который выйдет 25 октября.