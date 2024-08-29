В связи с изменением климата: в Зеленоградске на берег выбросило крупного тунца (фото)

Тунца в полосе прибоя нашли утром в четверг, 29 августа. Животное на тот момент было уже мертво. Как пояснил учёный, экзоты могут заплывать к нам из акватории Северного моря. Но в Балтийском этому виду не хватает соли, от этого рыба себя плохо чувствует и потом всё-таки погибает.