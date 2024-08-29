Житель Челябинской области выиграл в лотерею больше 9 млн рублей

Житель Челябинской области выиграл суперприз нового тиража одной из государственных лотерей — 9,3 млн рублей.
Имя новоиспеченного миллионера пока не известно — он еще не обратился за выигрышем. Организаторы лотереи объявили лишь, что победитель купил билет сразу на четыре тиража в мобильном приложении, потратив на это 1,2 тыс. рублей.
Челябинец в первом поле своего лотерейного билета выбрал числа 15, 8, 18, 19, 3, 5, 10 и 12, а во втором поле отметил единицу. Таким образом ему удалось выполнить условие выигрыша — угадать все девять числе выигрышной комбинации.