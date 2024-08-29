Прямые рейсы из Иркутска в Ижевск запустят в зимние каникулы

Билеты уже появились в продаже и цена на них начинается от 10,3 тысяч рублей. Стоит отметить, что подобная акция сразу вызвала главный вопрос у потенциальных пассажиров — продолжатся ли прямые рейсы после новогодних каникул. В авиакомпании пояснили, что все зависит от спроса на направления.