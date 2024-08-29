Прямые рейсы из Иркутска в Ижевск запустят в зимние каникулы

В зимние каникулы появятся прямые рейсы из Иркутска в Ижевск и обратном направлении. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании, столица Приангарья идеально подходит для новогодних каникул.
— Улететь из Ижевска в Иркутск прямым рейсом будет можно 2, 6 и 9 января 2025 года. А в обратном направлении 3, 7 и 10 января 2025, — поделился представитель перевозчика.
Билеты уже появились в продаже и цена на них начинается от 10,3 тысяч рублей. Стоит отметить, что подобная акция сразу вызвала главный вопрос у потенциальных пассажиров — продолжатся ли прямые рейсы после новогодних каникул. В авиакомпании пояснили, что все зависит от спроса на направления.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре перенесли концерт российской певицы Полины Гагариной. О причинах переноса и новых дате и времени представители артиста пока не сообщали.