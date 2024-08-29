Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили отреставрированную мечеть «Аль-Марджани»

Ремонтные работы проводились в два этапа. В рамках противоаварийных мероприятий усилили все конструкции, устранили трещины на сводах и фасадах объекта, обновили минарет и кровлю. Специалисты также заменили системы вентиляции, отопления, кондиционирования, водопровод и сети электроснабжения. Реставраторы вернули фасадам исторический облик в барочном стиле, восстановили декор, окна и изделия декоративно-художественного металла.