Рустам Минниханов и Ильсур Метшин посетили отреставрированную мечеть «Аль-Марджани»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев посетили отреставрированную мечеть «Аль-Марджани». Их сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, муфтий РТ Камиль Самигуллин и др.
«Аль-Марджани» была построена во второй половине 18 века. Она входит в число первых каменных мечетей, построенных в Казани.
Ремонтные работы проводились в два этапа. В рамках противоаварийных мероприятий усилили все конструкции, устранили трещины на сводах и фасадах объекта, обновили минарет и кровлю. Специалисты также заменили системы вентиляции, отопления, кондиционирования, водопровод и сети электроснабжения. Реставраторы вернули фасадам исторический облик в барочном стиле, восстановили декор, окна и изделия декоративно-художественного металла.
Раис республики побывал в помещениях обновленной мечети, посетил музей, посвященный истории «Аль-Марджани» и знаменитым имамам. В их числе — татарский мусульманский богослов и просветитель Шигабутдин Марджани, служивший в мечети в 1850—1889 годах.
Рустаму Минниханову доложили, что прихожанки мечети создали мастерскую, где готовят необходимые вещи для бойцов спецоперации — это маскировочные сети и окопные свечи, сообщает пресс-служба раиса РТ.