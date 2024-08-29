Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День отдыха в санатории и полёт эконом-классом: какие услуги больше всего подорожали в Калининградской области за месяц

Снизились цены на поездку в Беларусь.

В регионе самым подорожавшей за месяц услугой стали взносы на капитальный ремонт — они прибавили +28,99% и составили 8,9 ₽ за «квадрат». Об этом говорят данные Калининградстата, опубликованные в четверг, 29 августа.

Аналитики сравнили показатели за июнь и июль. В список самых подорожавших услуг также попали:

  1. санаторий, день — +20,02% (5 125,64 ₽);
  2. обращение с твёрдыми коммунальными отходами, с человека — +19,9% (129,99 ₽);
  3. полёт в салоне экономического класса самолета, 1 000 км — +18,45% (7 836,92 ₽);
  4. водоснабжение холодное, м3 — +17,75% (32,88 ₽).

Больше всего снизились цены на:

  1. поездка в Беларусь — на 17,37% (60 785,96 ₽);
  2. поездка в Египет — на 15,77% (68 186,03 ₽);
  3. поездка в Турцию — на 7,66% (79 636,08 ₽);
  4. поездка на Черноморское побережье России — на 7,64% (60 908,03 ₽);
  5. речной круиз по территории России — на 7,26% (19 239,02 ₽).