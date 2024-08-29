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В мэрии напомнили, какие улицы перекроют на Сельме для велозаезда 1 сентября

Массовый пробег, который в народе называется «Тур де Кранц», соберет тысячи любителей крутить педали.

В воскресенье, 1 сентября состоится 37-й по счету традиционный массовый велопробег по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград. В народе его называют «Тур де Кранц». Для его проведения временно закроют часть дорог на Сельме. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытия планируются с 9:00 до 11:00 на маршруте: дворец спорта «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова.

На ул. Ген. Челнокова — ул. Елизаветинская — ул. Согласия — ДС «Янтарный» — с 16:00 до 18:00.

Дорожные знаки обещают расставить вовремя.

Сбор велосипедистов состоится у дворца спорта «Янтарный» 1 сентября. Старт в 10.00. С собой иметь исправные велосипеды, шлем, минимальный ремкомплект, воду.

Сопровождение, безопасность, автобусы для сошедших с дистанции, грузовики для сломанных велосипедов будут обеспечены.

В Зеленоградске велогероев ждет диджейский сет.