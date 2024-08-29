В мэрии напомнили, какие улицы перекроют на Сельме для велозаезда 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября состоится 37-й по счету традиционный массовый велопробег по маршруту Калининград-Зеленоградск-Калининград. В народе его называют «Тур де Кранц». Для его проведения временно закроют часть дорог на Сельме. Как сообщает пресс-служба городской администрации, перекрытия планируются с 9:00 до 11:00 на маршруте: дворец спорта «Янтарный» — ул. Согласия — ул. Елизаветинская — ул. Ген. Челнокова.