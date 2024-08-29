Директор гимназии «Горностай» в Новосибирске объяснила поборы в 1-м классе

Директор новосибирской гимназии «Горностай» прокомментировала ситуацию с поборами, на которые пожаловались родители первоклассников. Об этом написал «Сиб.фм» со ссылкой на данные департамент образования городской мэрии.
Напомним, ранее родители школьников жаловались на то, что учительница требует с них деньги за тетради, покраску стен, ремонт тамбура.
По информации портала, проверку в гимназии не проводили, но департамент запросил информацию от директора «Горностая» Ирины Путинцевой. Сообщается, что в ответе руководителя указано — на родителей не оказывали давление и не понуждали вносить деньги, а что касается сбора средств на тетради и покраску кабинета, так это решение самого родительского комитета.
«Сиб.фм» также отметил, что в 2024 году «Горностаю» выделили 8,8 млн рублей из областного бюджета и 493 тысячи из городской казны. Кроме того, департамент подтвердил: учителя, на которого жаловались родители освободили от данного класса и привлекли к дисциплинарной ответственности.