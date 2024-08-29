Директор гимназии «Горностай» в Новосибирске объяснила поборы в 1-м классе

По информации портала, проверку в гимназии не проводили, но департамент запросил информацию от директора «Горностая» Ирины Путинцевой. Сообщается, что в ответе руководителя указано — на родителей не оказывали давление и не понуждали вносить деньги, а что касается сбора средств на тетради и покраску кабинета, так это решение самого родительского комитета.