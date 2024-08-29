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Движение транспорта частично ограничат на улице Тимирязева в Иркутске

Проезд будет затруднен с 31 августа.

Источник: Комсомольская правда

Ограничение движения автотранспорта коснется одной из улиц областного центра. Речь идет об участке возле дома № 55 на Тимирязева. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.

— Движение будет частично ограничено с 31 августа до 1 сентября, — пояснили в пресс-службе администрации.

Временные неудобства в движении связаны с проведением необходимого ремонта колодца. Автовладельцев просят проявлять бдительность на дороге и соблюдать ПДД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в новогодние каникулы между Иркутском и Ижевском запустят прямое авиасообщение. Самолет будет курсировать между городами на протяжении трех дней.