Движение транспорта частично ограничат на улице Тимирязева в Иркутске

Ограничение движения автотранспорта коснется одной из улиц областного центра. Речь идет об участке возле дома № 55 на Тимирязева. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
— Движение будет частично ограничено с 31 августа до 1 сентября, — пояснили в пресс-службе администрации.
Временные неудобства в движении связаны с проведением необходимого ремонта колодца. Автовладельцев просят проявлять бдительность на дороге и соблюдать ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в новогодние каникулы между Иркутском и Ижевском запустят прямое авиасообщение. Самолет будет курсировать между городами на протяжении трех дней.