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В Волгограде 4 из 10 родителей не хватает времени на общение с детьми

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие родители несовершеннолетних детей.

Источник: Freepik

Выяснилось, что 53% родителей в Волгограде считают, что тратят на общение с детьми меньше времени, чем требуется. Из них 43% испытывают чувство вины в связи с этим, а 10% воспринимают сложившуюся ситуацию спокойно.

Помимо этого, около 39% родителей заявили, что общению с детьми уделяют недостаточно времени, в особенности так считают матери.

Среди работающих на территории работодателя сотрудников каждый третий назвал время, проводимое с детьми, достаточным, среди безработных — каждый второй, а среди занятых на удаленке — 2 из 3.