Какие фильмы выходят в кино и в сети в сентябре 2024 года

Каннский боди-хоррор, в котором Маргарет Куэлли играет молодую Деми Мур, очередная адаптация комиксов про Хеллбоя, криминальная комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в роли чистильщиков, масштабная экранизация «Графа Монте-Кристо», а также «Париж, Техас» Вима Вендерса, «Белая лента» Михаэля Ханеке, «Джанго» Серджио Корбуччи и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кинотеатрах и онлайн в сентябре, и рассказывает о самых интересных.
«Ускорение» («Slingshot»), реж. Микаэль Хофстрём.
Где и когда смотреть: в кино — с 5 сентября.
Научно-фантастический психотриллер от режиссера «1408» Микаэля Хофстрёма про космонавта, который пытается сохранить контроль над реальностью, пока его экипаж летит в направлении Титана — с, возможно, обреченной миссией. Главные роли в ленте исполнили Кейси Аффлек («Манчестер у моря»), Лоуренс Фишберн («Матрица») и Эмили Бичем («Да здравствует Цезарь!»).
«Белая лента» («Das weiße Band»), реж. Михаэль Ханеке.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября.
Повторный прокат притчи Михаэля Ханеке о странных делах в деревушке на севере Германии накануне Первой мировой.
«Рыжий», реж. Семен Серзин.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября.
Байопик легендарного екатеринбургского поэта Бориса Рыжего, поставленный режиссером «Человека из Подольска» Семеном Серзиным. Стремление снимать музыкантов в главных ролях сохранилось: Рыжего в картине сыграл вокалист «Ночных грузчиков» и «Макулатуры» Евгений Алехин.
«Игра киллера» («The Killer’s Game»), реж. Джей Джей Перри.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября.
Комедийный боевик бывшего каскадера Джея Джея Перри, в котором наемный убийца нанимает лучших коллег, чтобы те с ним расправились, — после того, как получает смертельный диагноз. Когда выясняется, что в больнице просто перепутали снимки, герою приходится противостоять армии киллеров, уже взявшихся за дело. В актерский состав ленты вошли Дэйв Батиста («Стражи Галактики»), София Бутелла («Экстаз»), Терри Крюс («Бруклин 9−9»), Пом Клементьефф («Стражи Галактики. Часть 2») и Бен Кингсли («Список Шиндлера»).
«Ненасытные люди» («Greedy People»), реж. Потси Пончироли.
Где и когда смотреть: в кино — с 12 сентября.
Криминальная комедия про двух полицейских (Джозеф Гордон-Левитт и Химеш Патель), которые приезжают на вызов и случайно убивают хозяйку дома. Заметая следы, они обнаруживают кучу наличных — и забирают ее с собой. А затем берутся за расследование собственного преступления.
«Париж, Техас» («Paris, Texas»), реж. Вим Вендерс.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Повторный прокат неовестерна Вима Вендерса о мужчине, который находится спустя четыре года после того, как пропал без вести.
«Субстанция» («The Substance»), реж. Корали Фаржа.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Лучший сценарий Каннского фестиваля — 2024: боди-хоррор про увядающую знаменитость, которая решает воспользоваться нелегальным препаратом, способным временно омолаживать и улучшать тело, но сталкивается с ужасающими побочными эффектами. В главных ролях — Деми Мур, Маргарет Куэлли и Деннис Куэйд.
«Чума», реж. Дмитрий Давыдов.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Драма о двух неполных семьях (в обеих по разным причинам нет матерей), которые живут друг напротив друга в якутском селе.
«Хеллбой: Проклятие Горбуна» («Hellboy: The Crooked Man»), реж. Брайан Тейлор.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Очередной перезапуск экранизаций комиксов Майка Миньолы о красном герое из пекла Хеллбое — на этот раз под руководством режиссера «Адреналина» Брайана Тейлора и c Джеком Кеси («Штамм») в главной роли. Действие картины разворачивается в 1950-е годы. По сюжету Хеллбой и его напарница обнаруживают в Аппалачах небольшую деревушку, которую одолевает опасный демон Горбун.
«Граф Монте-Кристо» («Le comte de Monte-Cristo»), реж. Александр де Ла Пательер и Матьё Делапорт.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Дорогая экранизация романа Александра Дюма про моряка, мстящего за свое несправедливое заключение. Роль Эдмона Дантеса исполнил звезда фильма «Ив Сен-Лоран» Пьер Нине. Отзывы — сугубо положительные.
«Ужасающий» («Terrifier»), реж. Дэмиен Леоне.
Где и когда смотреть: в кино — с 19 сентября.
Первая часть культовой инди-слэшер-франшизы про клоуна-маньяка, кромсающего своих жертв в хэллоуиновскую ночь.
«Его три дочери» («His Three Daughters»), реж. Азазель Джейкобс.
Где и когда смотреть: на Netflix — с 20 сентября.
Семейная драма о трех сестрах (Кэрри Кун, Элизабет Олсен и Наташа Лионн), которые собираются вместе, чтобы заботиться о больном отце.
«Джанго» («Django»), реж. Серджио Корбуччи.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября.
Легендарный спагетти-вестерн Серджио Корбуччи о стрелке и проституированной женщине, которые оказываются втянуты в противостояние банды супремасистов и мексиканских революционеров. Прорывная роль Франко Неро.
«Жизнь» («Sterben»), реж. Маттиас Гласнер.
Где и когда смотреть: в кино — с 26 сентября.
Лучший сценарий Берлинского кинофестиваля — 2024. В центре сюжета — супружеская пара, стоящая на пороге смерти, а также двое их детей, погруженные в собственные проблемы.
«Одинокие волки» («Wolfs»), реж. Джон Уоттс.
Где и когда смотреть: на Apple TV+ — с 27 сентября.
Экшн-комедия с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом про двух чистильщиков, которые привыкли работать в одиночку, но вынуждены объединить усилия после того, как их нанимают на одно и то же дело.
Примечание. Даты указаны по московскому времени.