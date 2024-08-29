Министр образования Пермского края рассказала о грядущих изменениях с 1 сентября

— Оборудование обновляется постоянно, сейчас мы меняем компьютеры, которые были закуплены пять лет назад, потому что они уже не соответствуют современным требованиям. Каждый год мы берем две параллели и полностью меняем учебники. В этом году мы обновили линейку учебников во втором и шестом классах. Кроме того были закуплены учебники по адаптированным программам для детей с ОВЗ.