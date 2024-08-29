Министр образования Пермского края рассказала о грядущих изменениях с 1 сентября

Накануне Дня знаний гостем прямого эфира радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) стала министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. Разговор шел о готовности пермского образования к учебному году, появлении новых предметов и долго обсуждаемом запрете сотовых телефонов на уроках.
— Все школы поделены у нас на две части, первая — это действующие, где к началу учебного года все готово: в зданиях проведен косметический ремонт, обновлена мебель и оборудование. Вторая часть — это школы, которые только вводятся в строй. 1 сентября в Пермском крае откроются три новые школы, а до конца года, очень надеемся — еще восемь!
Начать учебный год невозможно без учебников и оборудования. Это огромная статья расходов, но проблем с этим в Пермском крае нет. Средства, чтобы закупить все необходимое, в полном объеме выделило правительство Пермского края.
— Оборудование обновляется постоянно, сейчас мы меняем компьютеры, которые были закуплены пять лет назад, потому что они уже не соответствуют современным требованиям. Каждый год мы берем две параллели и полностью меняем учебники. В этом году мы обновили линейку учебников во втором и шестом классах. Кроме того были закуплены учебники по адаптированным программам для детей с ОВЗ.
О концепции школ.
— Практически каждая школа имеет сейчас свою концепцию, — отметила министр. — У нас открыто 300 профильных классов, к примеру, агроклассы, медицинские, инженерные, космические, класс Сперанского… А это значит, что во время обучения в этих классах углубление идет не в предмет, а в профессию.
Существуют у школ в Пермском крае и другие концепции, к примеру, школа в Лобаново — это школа по месту жительства, но она удовлетворяет потребности практически каждого обучающегося здесь ребенка: дети ищут себя и занимаются агробизнес-технологиями, дизайном и даже учатся на радиоведущих.
Также у большинства школ есть предприятия-шефы, и под их непосредственным руководством дети изучают основы профессии: проходят профессиональные пробы и практики и знакомятся с тем, как устроено современное производство. Дальше такие выпускники просто нарасхват у работодателей, ведь сейчас все заботятся о том, чтобы у них были подготовленные кадры.
О новых предметах.
С 1 сентября в школьной программе появятся новые предметы: «Труд» и «Основы безопасности и защита Родины». Сейчас ведется переобучение педагогов, которые будут их преподавать.
В последние годы программа по технологии была свободной. Каждая школа набирала свои модули, и далеко не все выбирали технические. Большинство школ освободили площади от станков и вместо обучения работе на токарном станке выбирали программирование. Сейчас так делать будет нельзя.
— У нас идет полное обновление оборудования для занятий трудами мальчиков и девочек, — рассказала Раиса Алексеевна. — Мы закупаем швейные машинки и станки, ведь мальчишки должны научиться обрабатывать дерево, металл и научиться делать из них простейшие вещи, а девочки — научиться готовить и шить. До 2027 года по поручению губернатора Дмитрия Махонина должны оснастить все кабинеты труда.
Вводится в этом году и еще один новый предмет — «Основы безопасности и защита Родины».
— Вопросов по этому предмету много, но я бы сказала, что родителям волноваться не стоит. Детей научат оказывать первую помощь, обучат, как безопасно вести себя в интернете, расскажут, как защититься от явлений техногенного характера и прочего. Считаю, что предмет этот очень правильный, он обучает детей жизненным навыкам, — отметила Раиса Алексеевна.
О запрете сотовых телефонов.
С нового учебного года на уроках будет запрещено использовать телефоны.
— Родителей этот вопрос действительно очень волнует. Я согласна, телефоны мешают учебному процессу. Некоторые дети не могут сконцентрироваться и отвлечься от гаджетов.
И министр образования и науки искренне считает, что когда-то этому нужно было положить конец.
— У нас в школах вполне достаточно компьютеров, чтобы находить там необходимую информацию. Есть Wi-fi и свободный выход в интернет, поэтому использовать телефон в учебном процессе нет надобности. А вот как обустроить это требование, каждая школа будет решать самостоятельно. Сначала пройдет обсуждение с детьми и родителями, затем школа примет свой локальный нормативный акт.
Как правило, это могут быть ящики, куда дети сдают телефоны на время урока, чтобы у них не было соблазна достать его. Если это взрослые дети, то, возможно, хватит и обычной просьбы педагога.
О выборе профессии.
В Пермском крае работает проект «Первая профессия», когда старшеклассник уже в школе может пройти специальные курсы и получить свидетельство о профессии, что позволит ему начать профессиональную карьеру после школы.
Участвующие в проекте школьники один-два раза в неделю приходят в колледж или техникум и осваивают там понравившуюся профессию. В список вошли самые разные профессии: тракторист, сварщик, слесарь по ремонту автомобилей, повар, оператор, каменщик и другие.
— Проект оказался очень востребован, ведь если в прошлом году свою первую профессию получили 800 человек, что в этом же году список расширился до 20 профессий, а обучаться в нем будет уже 1000 человек. Мир сейчас быстро меняется, и похвально, что наши молодые люди готовы меняться вслед за ним: получать новые компетенции и овладевать не одной, а сразу несколькими профессиями.
Искать себя в быстро меняющемся мире школьники Пермского края могут и с помощью допобразования: в Пермском крае по нацпроекту «Образование» открыто 72 «Точки роста», открываются «IT-кубы», мобильные кванториумы — пространства с современным оборудованием для более углубленного изучения профильных предметов и проведения внеурочных занятий.
Также губернатор Пермского края поддержал развитие проекта «Дети решают». Суть его в том, что дети придумывают идеи и внедряют их в жизнь. В итоге появляются новые школьные пространства, создаются музеи и проводятся интересные акции. В прошлом году было поддержано десять таких школьных проектов, на каждый из которых было выделено по 200 000 рублей, с этого года будут подержаны 15 проектов по 300 000 рублей.
О театральных кружках.
— Театральные кружки у нас появились в каждой школе. В прошлом году мы к этому готовились, а сейчас запускаем. Это очень важно потому, что дети учатся запоминать большие тексты, выступать на сцене, готовить декорации и не только: в одной из школ Чайковского я видела, как девочки шьют театральные костюмы! Это просто верх совершенства!
В завершение разговора министр образования и науки Раиса Кассина поздравила всех педагогов, родителей и учеников с началом нового учебного года.
— Хочу пообещать детям и родителям, что мы делаем абсолютно все, чтобы этот год был удачен! Дети у нас замечательные, хорошо сдают ЕГЭ, проблема одна: как сделать так, чтобы они оставались в Пермском крае. У нас прекрасные вузы и техникумы, присматривайтесь к нашим образовательным учреждениям, производствам и нашему красивому Пермскому краю. Потому что лучше места на земле нет!
ТОЛЬКО ЦИФРЫ.
33 тысячи детей пойдут в этом году в первые классы, 14 тысяч из них — в Перми. Все первоклассники получат в подарок замечательную книгу пермского автора Андрея Зеленина «День, когда я стану взрослым», специально написанную для первоклассников.
КСТАТИ.
В 2023 году в Пермском крае было открыто 11 школ. Это был абсолютный рекорд для региона, но в этом году его повторили вновь! До конца года на карте края появятся еще 11 новых школ. Три из них — в Култаево, Лобаново и в селе Тюндюк Бардымского района — откроются 1 сентября. Также полноценный учебный процесс начнется в школе в Чернушке и в пермской школе на улице Кронштадтской.
В рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» Пермскому краю были выделены деньги на капитальный ремонт десяти школ. Плюс средства на ремонт еще десяти школ были выделены из регионального бюджета. После окончания работ эти общеобразовательные заведения будут выглядеть очень интересно и современно.
Также на 2025 год подана заявка на обновление почти 100 техникумов, колледжей, школ и детских садов.