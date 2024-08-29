Начались работы по реабилитации Троицкого пруда

«В настоящее время этот водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха “Яблоневый сад”, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — рассказал Петр Бирюков.