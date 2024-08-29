Начались работы по реабилитации Троицкого пруда

«В настоящее время этот водоем, расположенный на территории парка культуры и отдыха “Яблоневый сад”, находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года», — рассказал Петр Бирюков.
Водоем площадью 0,4 гектара очистят от ила и мусора. Благодаря этому его средняя глубина увеличится до 2,5 метра. Помимо этого, отремонтируют и укрепят существующую конструкцию береговой полосы протяженностью почти 380 метров, засыплют весь периметр гравием. Дополнительно восстановят два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост. Параллельно будут идти работы по созданию зоны биоплато общей площадью около 160 квадратных метров, в которое высадят водные растения.
Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. В этом году планируется обновить более 20 прудов.