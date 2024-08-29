В Волгодонске из-за вирусной инфекции приостановили работу детсада

Случаи вирусной инфекции выявили в одном из детсадов Волгодонска. Сейчас работа дошкольного учреждения приостановлена, сообщил в Telegram глава городской администрации Юрий Мариненко.
— В целях профилактики будет привлечена профессиональная организация, которая продезинфицирует все помещения, — проинформировал Юрий Мариненко.
Чиновник не уточнил, чем именно заболели дети, но отметил, что «инфекция особенно активна в летний период».
По словам, Юрия Мариненко, жителям Волгодонска следует соблюдать гигиенические правила, а также не водить в детсады и школы заболевших ребят. При первых симптомах и недомоганиях нужно обращаться к врачам и не заниматься самолечением.
Напомним, ранее стало известно об увеличении количества заболевших коронавирусом в Ростовской области. Также власти региона сообщили о начале вакцинации против гриппа.