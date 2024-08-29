Флейвор Флейв хочет стать факелоносцем Олимпийских игр в 2028 году

Американский рэпер Флейвор Флейв, известный как бывший участник хип-хоп-группы Public Enemy, подал заявку, чтобы стать факелоносцем на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Флейвор Флейв поделился, что хочет пойти по стопам Снуп Догга, который был факелоносцем на Олимпиаде в Париже в этом году, в интервью для подкаста Politickin.
Если Снуп может нести факел в Париже — давай, чувак, Флав сможет нести его в Лос-Анджелесе.
Флейвор Флейв
рэпер.
Из других новостей о прошедшей Олимпиаде — на церемонии открытия соревнований выступила Селин Дион, что знаменует возвращение звезды на сцену после отмены концертов из-за тяжелой болезни.