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Флейвор Флейв хочет стать факелоносцем Олимпийских игр в 2028 году

Американский рэпер Флейвор Флейв, известный как бывший участник хип-хоп-группы Public Enemy, подал заявку, чтобы стать факелоносцем на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Источник: Звук

Американский рэпер Флейвор Флейв, известный как бывший участник хип-хоп-группы Public Enemy, подал заявку, чтобы стать факелоносцем на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Флейвор Флейв поделился, что хочет пойти по стопам Снуп Догга, который был факелоносцем на Олимпиаде в Париже в этом году, в интервью для подкаста Politickin.

Если Снуп может нести факел в Париже — давай, чувак, Флав сможет нести его в Лос-Анджелесе.

Флейвор Флейв
рэпер.

Из других новостей о прошедшей Олимпиаде — на церемонии открытия соревнований выступила Селин Дион, что знаменует возвращение звезды на сцену после отмены концертов из-за тяжелой болезни.