В Иркутске «Новые люди» запустили проект «Бить надо первой»

28 августа в спорт-парке «Поляна» была жара во всех смыслах этого слова. Несмотря на сгущающиеся тучи несколько десятков иркутянок пришли учиться защищать себя от внезапного нападения. Уникальный федеральный проект партии «Новые люди» с емким названием «Бить надо первой» стартовал еще в начале месяца, и вот первая открытая тренировка по женской самообороне в столице Приангарья.
По словам Анны Скрозниковой, одной из инициаторов проекта, депутата Госдумы от партии «Новые люди» и члена комитета по просвещению, проект по самообороне организован неспроста. В СМИ часто мелькают печальные новости о нападениях, актах насилия по отношению к женщинам. Поскольку полиция не всегда успевает вовремя прибыть на место преступления, важно, чтобы представительницы прекрасного пола смогли постоять за себя.
— Все началось с законопроекта о домашнем насилии, который готовился на протяжении полугода. Можно сказать, что в продолжение этой темы мы и разработали «Бить надо первой» — проект, который будет работать на предотвращение опасных ситуаций, когда рядом нет мужчины или правоохранительных органов, которые могли бы помочь. Если избежать насилия не удается, каждая женщина должна знать, как выйти из ситуации и сделать это правильно.
Анна Скрозникова также отметила, что кроме навыков самообороны проект дает участникам мотивацию к занятию спортом в дальнейшем, а это немаловажно.
«Даже если у вас есть какие-то навыки, вы не можете знать, на что способен другой человек. Поэтому лучше всего постараться избежать конфликта. Но даже если драка неизбежна, строить из себя женщину-кошку не нужно. Применили прием, отвлекли нападавшего — и бегите».
Этими мудрыми словами открыла занятие Алиса Иринина. Молодая девушка с 8 лет занимается единоборствами и является бронзовым призером чемпионата мира и Евразии по Кэмпо-ММА. Широкой аудитории стала известна после того, когда в Санкт-Петербурге одним ударом отправила в нокаут назойливого нетрезвого поклонника. Она — одна из тех, кого «Новые люди» пригласили в проект для проведения тренировок.
— Когда ситуация такая, что требует активных действий, лучше быть к этому готовой, — говорит Алиса Иринина. — На тренировках я рассказываю, как лучше поступить, какие приемы могут помочь, какие самые элементарные способы защиты существуют, чтобы нивелировать ситуацию. Очень надеюсь, что это не только сделает участниц проекта увереннее в себе, но и вдохновит на занятия спортом на постоянной основе.
Начали с традиционной разминки, затем разобрали некоторые базовые приемы самообороны и в рамках одного занятия попробовали освоить основы ударной техники. Важно отметить, что на открытых тренировках проекта не рассматривались приемы, способные в дальнейшем привести к проблеме с названием «превышение самообороны».
Проект разработан для женщин, но участие в нем по гендерному признаку не ограничивается, ведь навыки самообороны нужны всем. Так, среди по-боевому настроенных иркутянок в занятии не побоялся принять участие и один смельчак, который пришел за компанию со своей девушкой.
Возрастные категории участников проекта также были представлены от и до. Пришли даже те, кто придерживается библейской заповеди «кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую».
— Да, я сторонник этого утверждения, — говорит Оксана Бархатова, музыкальный руководитель в одном из детских садов Иркутска. — А на тренировку пришла за тем, чтобы научиться защищаться, стать увереннее и, если не самой применять, научить этому детей своих. К счастью, в моей жизни не было таких ситуаций, когда бы пригодились навыки самообороны, но бывает всякое, поэтому я хочу быть готовой к таким ситуациям.
А вот ее подруга Алена Перфильева, преподаватель физкультуры, придерживается другого мнения.
— Я согласна с тем, что если драка неизбежна, то нужно бить первой, и важно понимать, что у меня есть право ответить, что я это могу. Тренировка очень понравилась. Считаю, что такие проекты просто необходимы современным женщинам.
Масштабный проект партии «Новые люди» «Бить надо первой» шагает по стране с размахом. Иркутск — один из десятков регионов, где проводятся тренировки. В дальнейшем организаторы планируют развивать его в регионах. Перевести тренировки из разовых в систематические с привлечением титулованных спортсменов.
— Мы понимаем, что за одну тренировку защищаться не научим, поэтому проводим ее не просто разовую, — добавил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Иркутской области Дмитрий Ли. — В дальнейшем будем продолжать проект, привлекать местных тренеров масштабировать такие тренировки на весь регион, в том числе и в городах области.