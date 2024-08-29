В Иркутске «Новые люди» запустили проект «Бить надо первой»

— Все началось с законопроекта о домашнем насилии, который готовился на протяжении полугода. Можно сказать, что в продолжение этой темы мы и разработали «Бить надо первой» — проект, который будет работать на предотвращение опасных ситуаций, когда рядом нет мужчины или правоохранительных органов, которые могли бы помочь. Если избежать насилия не удается, каждая женщина должна знать, как выйти из ситуации и сделать это правильно.