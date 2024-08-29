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Иркутский театр кукол выступит со спектаклями в столице Камчатки

Гастроли театра «Аистенок» пройдут с 4 по 10 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Петропавловск-Камчатский с гастролями приедет Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Артисты будут радовать своими спектаклями с 4 по 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, всего будет показано три представления.

— Иркутский театр кукол «Аистёнок» летит с гастролями на сцену Камчатского театра кукол, где представит три своих детища. 5 и 6 сентября пройдут показы спектакля «Живая душа», 7 сентября пройдет показ спектакля «Умка». 8 и 10 сентября зрителей ждёт «Принцесса Крапинка», — рассказал заведующий литературной частью Камчатского театра кукол" Александр Грошевихин.

Представления рассчитаны на детей старшего дошкольного возраста и младшеклассников. Воплотить в жизнь гастроли театра «Аистенок» получилось благодаря поддержке Минкульта и правительства Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на улице Тимирязева областного центра ограничат движение автотранспорта. Это связано с неотложным ремонтом колодца.