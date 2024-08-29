Иркутский театр кукол выступит со спектаклями в столице Камчатки

В Петропавловск-Камчатский с гастролями приедет Иркутский областной театр кукол «Аистенок». Артисты будут радовать своими спектаклями с 4 по 10 сентября. Как сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края, всего будет показано три представления.