В Омской области хотят ввести запрет на склонение к абортам

Министерство здравоохранения Омской области подготовило проект закона «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области». Документ опубликован на официальном портале «Омская губерния».
Как говорится в проекте, закон разработан в целях противодействия информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству.
Под склонением к аборту понимается понуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом.
Если этот закон будет принят, нарушителям грозит административная ответственность. Причем, судя по тексту документа, попасть в число отступников может хоть родственник беременной женщины, хоть соседка баба Маша: для граждан предусмотрен административный штраф в размере от 3000 рублей до 5000 тысяч рублей.
Для должностных лиц — от 25 000 рублей до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 100 000 рублей до 200 000 рублей.
Соответствующие поправки, в случае вступления закона в силу, будут приняты в КоАП Омской области. Правонарушение будет считаться совершенным независимо от того, сделала женщина в итоге аборт или нет.
Информирование врачом беременной женщины о имеющихся у нее медицинских и социальных показаний для прерывания беременности склонением к аборту считаться не будет. Однако есть нюанс — под социальными показаниями к аборту в законе указано лишь совершенное в отношении женщины сексуальное насилие. Малообеспеченность и многодетность таковыми факторами не считаются.
До 4 сентября проект должен пройти антикоррупционную экспертизу, затем его рассмотрят депутаты Заксобрания.