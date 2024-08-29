В Омской области хотят ввести запрет на склонение к абортам

Информирование врачом беременной женщины о имеющихся у нее медицинских и социальных показаний для прерывания беременности склонением к аборту считаться не будет. Однако есть нюанс — под социальными показаниями к аборту в законе указано лишь совершенное в отношении женщины сексуальное насилие. Малообеспеченность и многодетность таковыми факторами не считаются.