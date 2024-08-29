Бугры свяжут с Петербургом трамвайной линией до «Парнаса»

Из документа, который оказался в распоряжении редакции, следует, что линия пройдет по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова и по улице Федора Абрамова от улицы Михаила Дудина до Заречной улицы. Запланированный участок длиной 2,5 км станет первым этапом строительства трамвайной линии от Бугров до станции метро «Парнас».