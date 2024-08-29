Бугры свяжут с Петербургом трамвайной линией до «Парнаса»

Из документа, который оказался в распоряжении редакции, следует, что линия пройдет по улице Михаила Дудина от проспекта Энгельса до улицы Федора Абрамова и по улице Федора Абрамова от улицы Михаила Дудина до Заречной улицы. Запланированный участок длиной 2,5 км станет первым этапом строительства трамвайной линии от Бугров до станции метро «Парнас».
Документы необходимо подготовить до конца февраля 2026 года. О втором этапе в документе не говорится.
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры изданию сообщили, что в рамках второго этапа будет рассмотрена возможность создания трамвайного депо.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне московская компания «ПК Транспортные системы» начала сборку трамваев для линии «Купчино — Славянка».