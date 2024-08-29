В сентябре в Волгоградской области примут дополнительные меры безопасности

Напомним, 2 сентября тысячи волгоградских школьников и студентов начнут новый учебный год. Все образовательные организации региона — школы, ссузы и вузы допущены к началу 2024/2025 учебного года. Среди них — две новые школы-тысячники в Дзержинском районе Волгограда — на ул. Кортоева и ул. Шекснинской, они впервые распахнут свои двери перед учениками, а в Советском районе после капремонта открывается здание начальной школы на 380 мест в составе МОУ СШ № 93. Для образовательных учреждений разработан алгоритм действий по обеспечению безопасности в период праздничных линеек и на дальнейшее время.