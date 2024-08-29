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В сентябре в Волгоградской области примут дополнительные меры безопасности

О необходимости принятия дополнительных мер комплексной безопасности жителей и территорий при проведении Дня знаний и Единого дня голосования сегодня шла речь на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Его провел губернатор Андрей Бочаров.

«Наша общая задача — чтобы все намеченные мероприятия прошли в плановом, штатном режиме, спокойно, организованно, без происшествий», — заявил глава региона.

Напомним, 2 сентября тысячи волгоградских школьников и студентов начнут новый учебный год. Все образовательные организации региона — школы, ссузы и вузы допущены к началу 2024/2025 учебного года. Среди них — две новые школы-тысячники в Дзержинском районе Волгограда — на ул. Кортоева и ул. Шекснинской, они впервые распахнут свои двери перед учениками, а в Советском районе после капремонта открывается здание начальной школы на 380 мест в составе МОУ СШ № 93. Для образовательных учреждений разработан алгоритм действий по обеспечению безопасности в период праздничных линеек и на дальнейшее время.

Обеспечивать комплексную безопасность в День знаний и Единый день голосования с 6 по 8 сентября будут правоохранительные органы, силовые и специальные службы, органы власти всех уровней, органы местного самоуправления.

Как отметил Андрей Бочаров, особое внимание предполагается уделить антитеррористической защищенности социально значимых и административных объектов, объектов транспорта, объектов жизнедеятельности, мест массового пребывания людей.

Глава региона напомнил, что в течение двух дней — 29 и 30 августа Волгоградская область примет участие во всероссийском учении по отработке действий работников системы образования в ходе нештатных ситуаций. Подобные тренировки планируется регулярно проводить в образовательных учреждениях.

Кроме того, губернатор поручил организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправления в период проведения Дня знаний и Единого дня голосования, обеспечить и держать на постоянном контроле стабильную работу всех систем, а также поставил ряд дополнительных задач для усиления комплексной безопасности.