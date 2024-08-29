В Челябинске двое хулиганок напали на женщину с коляской

Инцидент произошёл во дворе дома № 45 на ул. 50 лет ВЛКСМ. Мать шла по тротуару и катила перед собой коляску. Её догнали две женщины, выкрикивая нецензурные оскорбления. Одна из них напала с кулаками. Коляска упала, из неё выпал грудной ребёнок. Досталось и второму ребёнку, который шёл чуть позади. В итоге женщин разняли. Дети отделались испугом, а вот пострадавшая получила сотрясение головного мозга и множественные ушибы.
По факту происшествия в следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ (хулиганство). Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.