В Челябинске двое хулиганок напали на женщину с коляской

Инцидент произошёл во дворе дома № 45 на ул. 50 лет ВЛКСМ. Мать шла по тротуару и катила перед собой коляску. Её догнали две женщины, выкрикивая нецензурные оскорбления. Одна из них напала с кулаками. Коляска упала, из неё выпал грудной ребёнок. Досталось и второму ребёнку, который шёл чуть позади. В итоге женщин разняли. Дети отделались испугом, а вот пострадавшая получила сотрясение головного мозга и множественные ушибы.